Санкт-Петербург, 28 июня, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Министр энергетики Александр Новак обозначил основные перспективы развития угольной отрасли на XVII Международном Конгрессе по обогащению угля в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

ru.torange.biz Уголь

«Перспектива, безусловно, заключается в том, что уголь будет использоваться как минеральное сырье, как углехимическая продукция, которая будет являться сырьем для производства конечной продукции. И это, конечно же, новые технологии не только обогащения, о чем сегодня говорили на пленарной сессии, но и в первую очередь новые технологии переработки угля», — отметил министр во время разговора с журналистами в Горном университете, где проходит Конгресс.

Для этого потребуется большая модернизация отрасли. Уголь не будет в перспективе использоваться как энергетический уголь для сжигания и получения электроэнергии, не только как коксующийся уголь для производства металлургической продукции, но и как новые этапы производства сжиженного топлива, подчеркнул Новак.

«Это производство конечной продукции: пластмассы. Поэтому нужны большие инвестиции в отрасль, модернизация наших угольных предприятий и так далее. В этом основное направление», — объяснил глава Минэнерго.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Горном университете в Санкт-Петербурге состоялось открытие XVII Международного конгресса по обогащению угля. В мероприятии участвуют около 900 представителей из 25 стран мира. Конгресс продлится до 1 июля.