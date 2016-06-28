Москва, 28 июня, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что существенных отрицательных последствий для российского финансового рынка от выхода Великобритании из состава Евросоюза, решение о котором было принято на референдуме 23 июня, в ЦБ не ожидают. На мировых финансовых рынках будет повышенная волатильность, но не в России. Об этом глава ЦБ сообщила журналистам сегодня, 28 июня.

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«На российском финансовом рынке такая волатильность сейчас понижена», — сказала Набиуллина.

Глава Банка России также отметила, что относительно последствия Brexit для глобальной экономики, здесь многое будет зависеть от договорённостей между ЕС и Великобританией: насколько диалог будет «цивилизованным и спокойным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня старший аналитический обозреватель MFX Broker Роберт Новак сказал, что устойчивость рубля главным образом связана с устойчивостью нефти, которая, несмотря на шумиху вокруг Brexit в последнюю неделю, удерживается выше $47 и даже $48 за баррель Brent.

В то же время рубль не застрахован от негативных сюрпризов.