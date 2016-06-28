Лондон, 28 июня, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Демократы по всей Европе в шоке от результатов референдума в Великобритании, тогда как они должны быть им рады. То, что незначительное большинство избирателей Соединенного Королевства — прежде всего жителей Англии и Уэльса — пошли против своих краткосрочных и долгосрочных интересов, является для ЕС благословением, пишет Йорис Луейндейк в статье для The Guardian.

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Автор отмечает, что на протяжении десятилетий правительства Великобритании играли двойную игру, получая все преимущества членства в ЕС и избегая его минусов, в то же самое время подрывая и даже шантажируя союз изнутри. Теперь этому пришел конец.

Чтобы понять, почему Brexit — такая хорошая новость, нужно обратить внимание не на ложь сторонников выхода, но на заявления тех, хочет остаться внутри ЕС. Так, они, во-первых, заявляют, что после выхода состояние дел в Великобритании значительно ухудшится, а, во-вторых, что ЕС никогда не будет чем-то большим, чем просто рынком.

Если бы победили сторонники сохранения членства Великобритании, Европейский союз стал бы заложником диверсий со стороны Лондона. Будущие премьер-министры страны каждый раз вводили бы вето по любым вопросам передачи суверенитета, обосновывая это справедливо тем, что их граждане за такое не голосовали. Соединенное Королевство по-прежнему бы требовало для себя уступок, что бы подкрепляло фантазию Лондона о том, что членство Великобритании в ЕС — это одолжение остальным странам — членам блока. В то же самое время британская пресса и политики-еврофобы по-прежнему представляли ЕС в омерзительном свете, из-за чего Брюссель выглядел бы крайне негативно в глазах граждан США, а также владеющих английским языком жителей Азии, Африки и России.

Проблема ведь заключалась не в критике Лондоном ЕС, а в том, что в основе отношений между Великобританией и блоком лежат недоверие и заблуждение. Как показал референдум, считает автор, страна еще не смирилась со своей незначительностью на глобальной арене — отсюда и нежелание делиться суверенитетом. В стране по-прежнему верят, что, будучи суверенным государством, Великобритания сможет получить все, что имеет, и даже больше. Когда европейские демократы говорят о «реформах ЕС», они имеют в виду принятие соглашений, благодаря которым разделение суверенитета странами-членами будет носить демократический характер. Тогда как Лондон считает эти реформы остановкой самого процесса разделения суверенитета. Поэтому членство Великобритании в ЕС натолкнулось бы на преграду раньше или позже.

Сама концепция ЕС как просто «рынка», принятая в Великобритании, носит катастрофический характер. Рынки, отмечает автор, никогда не носят нейтральный характер, напротив, все они являются политическими конструктами. Например, в США фармацевтические компании могут продавать антидепрессанты потребителю напрямую, что в ЕС невозможно. В обоих случаях речь идет о рынках, однако разница в воздействии на общество огромна. Таких примеров можно привести огромное количество: экологические стандарты, генетически модифицированные организмы, антимонопольное законодательство и так далее. Здесь возникает вопрос о том, что должно быть рынком вообще: образование, здравоохранение и система наказания?

Если оставить эти вопросы функционерам в Брюсселе, это будет означать, что страны-члены передают им в руки контроль над своими обществами лоббистам из корпораций, которые на сегодняшний день действуют на общеевропейском уровне, тогда как политика делается на национальном уровне. В результате этого большие корпорации могут стравливать одну страну с другой, выгадывая себя чуть ли не субсидии.

Это такой ЕС нужен жителям стран — членов блока, задается вопросом автор, или же они хотят построить сильную, демократическую, легитимную силу, которая может управлять на общеевропейском уровне? Если же предметом чаяний жителей ЕС является последнее, тогда необходимо строить живое панъевропейское пространство, обладающее реальной силой и правом голоса.

Возможно, отмечает автор, о создании общеевропейского народа пока говорить рано. На данный момент ясно одно: ЕС корпоративен и недемократичен, а еврозона — одна большая катастрофа. Жители ЕС могут сдаться и вернуться к существованию внутри своих маленьких государств, не обладающих большой мощью, или же они могут сделать последнее усилие и заставить европейский проект заработать.

Меньшинство граждан Великобритании, заключает автор, высказалось как раз за это, однако в общем эта позиция поддержки не получила. Так пусть же страны ЕС поступят жестко на переговорах с Лондоном и пожелают ему всего хорошего.