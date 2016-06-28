Санкт-Петербург, 28 июня, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Массовая драка произошла на строительной площадке в деревне Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Этот населенный пункт вплотную примыкает к Петербургу и застраивается высотными жилыми домами. По словам очевидцев, в конфликте участвовали несколько компаний мигрантов.

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Накануне поздно вечером в полицию поступило сообщение, что на стройке на Английской улице в Кудрово дерутся группы граждан. К месту происшествия выехал наряд в сопровождении машины ОМОНа.

Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, правоохранители задержали на месте происшествия 17 человек, которых доставили во ОВД Всеволожского района. «Пока никого не отпустили, всё еще разбираются», — добавили в полиции.

Первыми о драке вечером 27 июня сообщили очевидцы в социальных сетях. Местные жители рассказали, что строители бросились в драку с камнями, палками и травматическим оружием. По их словам, в побоище участвовали около 50 человек, и большинство из них разбежались до приезда полицейских. Две припаркованные рядом машины оказались перевернуты участниками конфликта, третья угодила в канаву.

Участники группы «Жизнь в Кудрово» в соцсети «ВКонтакте» заявляют, что перепалка началась с того, что некий мужчина был обрызган проезжающей мимо машиной, после чего повздорил с водителем. Вероятно, последнему удалось уехать, но он вернулся с товарищами, после чего началась драка.

Напомним, 20 июня СМИ сообщали о массовой драке мигрантов на Софийской овощебазе во Фрунзенском районе Петербурга. Однако позже полиция заявила, что массовой драки не было, а была потасовка, в ходе которой случайные свидетели смогли задержать подозреваемого в убийстве коммерсанта из Азербайджана. При этом вооруженного предполагаемого преступника жестоко избили до прибытия полиции.

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