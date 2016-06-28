Махачкала, 28 июня, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Три жителя села Орота предстанут перед судом по обвинению в участии в незаконном вооруженном формировании. Обвиняемым О. Магомедову, Д. Расулову и М. Расулову придется ответить также за незаконные приобретение и хранение боеприпасов и взрывных устройств и незаконном приобретении и хранении наркотического средства.

mil.ru Операция против боевиков в Дагестане

Как сообщили ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе прокуратуры региона, все обвиняемые вступили в НВФ в 2015 году. Им было поручено обеспечивать других членов бандгруппы, которые за совершение ряда тяжких преступлений находились в федеральном розыске, продуктами питания, медикаментами, средствами связи.

Кроме того, Магомедов и оба Расуловых оказывали боевикам транспортные и медицинские услуги, а также хранили по месту своего жительства наркотические средства и боеприпасы — патроны и гранаты.

В настоящее время уголовные дела с утвержденным обвинительным приговором в отношении О. Магомедова, Д. Расулова и М. Расулова переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года в Хасавюрте был объявлен приговор четверым участникам незаконного вооруженного формирования. Двое из них Ражитханов и Хаджиев — местные жители, еще двое — уроженцы города Иркутска Катунцев и Хусаинов. Являясь участниками бандгруппы, они совершили разбойное нападение на граждан в целях хищения чужого имущества. Все они отправились в колонию строгого режима на срок от семи с половиной до девяти лет.

В 2016 году был вынесен также длительный срок наказания за пособничество боевикам Ризвану Матаеву, который проведет в колонии строгого режима восемь лет.

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