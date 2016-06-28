Москва, 28 июня, 2016, 13:21 — ИА Регнум. В тексте письма президента Турции Реджепа Эрдогана президенту РФ Владимиру Путину слово «извините» было переведено в точности. Об этом 28 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«[Слово «извините» в письме] на сто процентов соответствует турецкому языку», — сказал Песков.

По его словам, «в послании есть и слова, связанные с выражением сожаления, и есть слово «извините»: «Есть и то, и другое».

При этом Песков подчеркнул, что в переводе текста письма «нет филологических тонкостей»: «Я действительно специалист и действительно тюрколог. Приглашаю вас еще раз прочитать текст, выдержки из текста, они закавычены, опубликованы на сайте Кремля».

Напомним, 27 июня президент Турции Реджеп Эрдоган принёс извинения президенту РФ Владимиру Путину за сбитый в ноябре 2015 года российский Су-24 и погибшего в результате атаки российского лётчика.

По словам Эрдогана, Россия является для Турции «другом и стратегическим партнером, с которым турецкие власти не хотели бы портить отношения».

«У нас никогда не было желания и заведомого намерения сбить самолет, принадлежащий Российской Федерации», — цитирует пресс-служба текст письма.

По словам турецкого лидера, «взяв на себя все риски и приложив большие усилия, мы забрали тело погибшего российского пилота у сирийских оппозиционеров и привезли его в Турцию», а «организация предпохоронных процедур была проведена в соответствии с религиозными и военными процедурами».

Эрдоган подчеркнул, что вся эта работа была проведена «на уровне, достойном турецко-российских отношений»: «Я хочу еще раз выразить свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесенного ущерба мы готовы к любой инициативе».

Президент Турции напомнил о судебном расследовании в отношении гражданина, подозревающегося в причастности к смерти российского лётчика, а также выразил своё глубокое сожаление по поводу произошедшего и подчеркнул готовность делать все возможное для восстановления традиционно дружественных отношений между Турцией и Россией и совместно реагировать на кризисные события в регионе, бороться с терроризмом.