Ставрополь, 28 июня, 2016, 13:16 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Вечернее преступление

В Ставропольском крае в 2016 году иностранными гражданами совершено 82 преступления. Такие данные озвучены на заседании в прокуратуре региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Это на 21 преступление меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было зарегистрировано 103 преступления, совершенных мигрантами.

В текущем году возбуждено 193 уголовных дела, что на 30 больше, чем в прошлом году. Направлено в суд 179 дел (на 28 дел больше, чем в аналогичный период 2015 года.

Всего в текущем году в органах правопорядка зарегистрировано 128 сообщений, связанных с нарушением миграционного законодательства. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Возбуждено 109 уголовных дел данной категории (также вдвое больше). Направлено в суд 63 уголовных дела данной категории (за такой же период прошлого года — 38).

Вместе с тем в Следственном комитете региона сообщили о преступлении уже в отношении самих мигрантов. В Шпаковском районе возбуждено уголовное дело в отношении начальника и старшего инспектора территориального отдела УФМС по факту получения взятки, а также в отношении директора фирмы МФЦс, который мог оказаться пособником.

Следствие полагает, что сотрудники ФМС получали взятки от иностранных граждан, обратившихся за получением регистрации. Им помогал директор фирмы МФЦс. Как правило, гражданам изначально отказывалось в приеме документов, в связи с недочетами в оформлении, а впоследствии сообщалось, что, в случае просрочки регистрации, на них будут оформлены протоколы об административных правонарушениях.

При этом одновременно предлагалось оформить данные документы в фирме МФЦс, за 3−5 тысяч рублей за человека. Следствию известно как минимум о трех таких эпизодах.

Начальник отдела УФМС и директор фирмы МФЦс заключены под стражу. Старший инспектор отдела ФМС помещен под домашний арест.