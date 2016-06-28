Вашингтон, 28 июня, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Шведская компания IKEA, владеющая сетью магазинов по продаже мебели и товаров для дома, объявила об отзыве с рынка США около 29 млн шкафов и комодов. Причина в том, что существует опасность опрокидывания этих деревянных изделий, что представляет серьезную опасность для малолетних детей, сообщает ВВС.

achibaten.com IKEA

«Отзыв касается серии комодов и шкафов MALM, — говорится в сообщении. — Компания также полностью останавливает их продажу. Шкафы и комоды MALM уже убраны с сайта IKEA».

При этом в компании обещают, что тем, кто уже купил подобные изделия, вернут финансовые средства или предоставят кредит на новые покупки в магазинах сети.

Как говорится в заявлении компании, во время эксплуатации (с 2014 года) данных шкафов и комодов погибли 3 ребенка в возрасте от 1 года до 2 лет. Кроме того, IKEA также получила десятки сообщений об инцидентах с этими шкафами, которые закончились травмами.