Хельсинки, 28 июня, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Биржи в Финляндии и других странах Европы отходят от шока после референдума в Великобритании по вопросу членства в ЕС. Вскоре после открытия Хельсинкской биржи фондовый индекс поднялся до 1%, сообщает сегодня, 28 июня, финский национальный вещатель Yle.

Цитата из к/ф «Затмение». Реж. Микеланджело Антониони. 1962. Италия — Франция Паника на бирже

Впервые после британского референдума котировки акций укрепились и в других странах Европы. Котировки акций крупнейших компаний в Лондоне, Франкфурте и Париже утром поднялись на 2%.

Как отмечает издание «Финансы. рф», торги на фондовых рынках Европы в понедельник, 27 июня, показали резко отрицательную динамику. В Хельсинки индекс OMX рухнул на 7,8%, а в Осло индекс OBX упал на 3,23%. В Швеции стокгольмский индекс OMXS30 рухнул к закрытию торгов на 8,42% — такого здесь не наблюдали со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Датский показатель C20 Cap снизился на 3,91%. Stoxx Europe 600 завершил день падением на 3,8%, французский CAC 40 упал на 3,5%, а DAX в Германии снизился на 3,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в референдуме о членстве Великобритании в Европейском союзе победили сторонники выхода страны из блока, в котором Лондон был одним из самых активных сторонников ограничительных мер против Москвы, введенных после референдума в Крыму в марте 2014 года.

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