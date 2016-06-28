Москва, 28 июня, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Глава ГИБДД России Виктор Нилов заявил, что проект постановления, разработанный Минэкономразвития, о передаче многофункциональным центрам (МФЦ) функций по замене водительских удостоверений не сделает эту процедуру более быстрой. В ГИБДД в основном проблемы с очередями по замене водительских прав отсутствуют, передаёт РЕН ТВ.

krim.ws Водительское удостоверение

Нилов отметил, что предоставление гражданам возможности обменять в МФЦ водительское удостоверение, срок которого уже закончился, или оформить новое при утере, может быть в какой-то степени удобно, если человек параллельно обращается в центр по другим вопросам.

«Но мы выполняем это в течение часа со времени его появления в отделении ГИБДД, а в МФЦ вам нужно будет сдать документы, а потом повторно прийти, чтобы забрать их», — сказал он.

Нилов отметил, что МФЦ временно, в порядке эксперимента, взяли на себя эту функцию в нескольких регионах. В этих же субъекта РФ проблемы с очередями на получение удостоверений отсутствуют.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня стало известно, что Минэкономразвития вынесло на рассмотрение правительства проект постановления, в котором рассматривается упрощение обмена в России водительских удостоверений. Получить новое водительское удостоверение в МФЦ можно будет, согласно документу, с 1 ноября 2016 года.