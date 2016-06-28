Тифарити, 28 июня, 2016, 13:06 — ИА Регнум. Президент Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Хатри Аддух направил письмо Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, в котором выразил обеспокоенность в связи с отсутствием прогресса в урегулировании по истечении двух месяцев с момента принятия резолюции Совета безопасности ООН № 2285 (2016) по Западной Сахаре. Об этом сообщает Sahara Press Service.

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«От имени Фронта ПОЛИСАРИО, законного представителя сахарского народа, я выражаю наше беспокойство в связи с тем, что спустя два месяца после принятия резолюции № 2285 (2016) Совета Безопасности ООН по Западной Сахаре нет никакого прогресса в политическом процессе, который позволит найти справедливое и мирное решение, обеспечить право сахарского народа на самоопределение в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 1514 (XIX) и планом урегулирования ООН, который был одобрен Советом Безопасности в резолюциях 658 (1990) и 690 (1991).

Приняв резолюцию № 2285 (2016), Совет Безопасности подчеркнул необходимость Миссии Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), которая позволит вернуться к «полной функциональности», и признал, что изгнание властями Марокко гражданского персонала МООНРЗС представляет прямую угрозу миру и безопасности в Западной Сахаре и во всем регионе. Действия Марокко — наглая попытка минимизировать роль ООН в Западной Сахаре, несмотря на правовые обязательства присутствия МООНРЗС в Западной Сахаре», — говорится в письме.