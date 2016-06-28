1,35 млрд рублей задолжали за газ вологодские потребители
Вологда, 28 июня, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Общая сумма долгов за газ достигла в регионе 1,35 млрд рублей, около 80% этой суммы задолжали теплоснабжающие организации Вологодской области. В «черный список» должников попали три ТСО, которые вообще перестали платить за газ. Это ООО «Вохтога — инженерные системы» из Грязовецкого района (компания задолжала за газ 17,9 млн рублей), АО «ГУ ЖКХ» с долгом свыше 14 млн рублей, а также ООО «Теплосервис» из Красавино, накопивший с ноября прошлого года порядка 6,7 млн рублей долгов.
Однако лидером своеобразного антирейтинга стал Вологодский район. Здесь, несмотря на окончание отопительного сезона, долги за газ выросли на 128% и составили 91 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Газпром межрегионгаз Вологда».
Сообщая о крупных долгах Вологодского района, газовики намекают на возможные последствия для всего региона.
«График погашения просроченной задолженности за газ соблюдают лишь два из 11 предприятий района. В целом Вологодский район срывает график платежей, что может привести к сокращению инвестиций в газификацию всей области», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» Сергей Романцов.
Власти Вологодского района объясняют крупный долг падением собираемости коммунальных платежей и большим количеством котельных, работающих на газе.
«Главная проблема — низкая собираемость коммунальных платежей в районе: если в прошлом году она была на уровне 92%, то сейчас упала до 85%. А долг населения за услуги ЖКХ возрос за год с 134 до 188 млн рублей. Не все в порядке с платежами и у предприятий. К тому же, мы самый крупный район Вологодчины (население — 53 тысячи человек), у нас больше всего котельных, работающих на природном газе (38)», — рассказал корреспонденту агентства замглавы Вологодского района Игорь Быков.
По мнению Игоря Быкова, разрешить ситуацию поможет определенное воздействие на должников. Дважды в месяц в районе проводятся совещания по расчетам за газ, куда вызываются основные неплательщики.
«Мы разъясняем, уговариваем, просим. С должниками работают и в сельских поселениях, где созданы специальные комиссии. Кроме того, мы подаем иски в суд на нерадивых жильцов, злостным неплательщикам ставим заглушки на канализационные трубы, а малоимущим слоям населения оказываем материальную помощь — чтобы люди могли погасить долги перед коммунальщиками и поставщиками ресурсов», — резюмировал Быков.
При этом газовики советуют неплательщикам ускориться с платежами, поскольку рост долгов может негативно повлиять на подготовку газового хозяйства Вологодчины к зимнему периоду.