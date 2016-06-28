Вологда, 28 июня, 2016, 13:02 — ИА Регнум. Общая сумма долгов за газ достигла в регионе 1,35 млрд рублей, около 80% этой суммы задолжали теплоснабжающие организации Вологодской области. В «черный список» должников попали три ТСО, которые вообще перестали платить за газ. Это ООО «Вохтога — инженерные системы» из Грязовецкого района (компания задолжала за газ 17,9 млн рублей), АО «ГУ ЖКХ» с долгом свыше 14 млн рублей, а также ООО «Теплосервис» из Красавино, накопивший с ноября прошлого года порядка 6,7 млн рублей долгов.

hyser.com.ua Долг за газ

Однако лидером своеобразного антирейтинга стал Вологодский район. Здесь, несмотря на окончание отопительного сезона, долги за газ выросли на 128% и составили 91 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Газпром межрегионгаз Вологда».

Сообщая о крупных долгах Вологодского района, газовики намекают на возможные последствия для всего региона.

«График погашения просроченной задолженности за газ соблюдают лишь два из 11 предприятий района. В целом Вологодский район срывает график платежей, что может привести к сокращению инвестиций в газификацию всей области», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Вологда» Сергей Романцов.

Власти Вологодского района объясняют крупный долг падением собираемости коммунальных платежей и большим количеством котельных, работающих на газе.

«Главная проблема — низкая собираемость коммунальных платежей в районе: если в прошлом году она была на уровне 92%, то сейчас упала до 85%. А долг населения за услуги ЖКХ возрос за год с 134 до 188 млн рублей. Не все в порядке с платежами и у предприятий. К тому же, мы самый крупный район Вологодчины (население — 53 тысячи человек), у нас больше всего котельных, работающих на природном газе (38)», — рассказал корреспонденту агентства замглавы Вологодского района Игорь Быков.

По мнению Игоря Быкова, разрешить ситуацию поможет определенное воздействие на должников. Дважды в месяц в районе проводятся совещания по расчетам за газ, куда вызываются основные неплательщики.

«Мы разъясняем, уговариваем, просим. С должниками работают и в сельских поселениях, где созданы специальные комиссии. Кроме того, мы подаем иски в суд на нерадивых жильцов, злостным неплательщикам ставим заглушки на канализационные трубы, а малоимущим слоям населения оказываем материальную помощь — чтобы люди могли погасить долги перед коммунальщиками и поставщиками ресурсов», — резюмировал Быков.

При этом газовики советуют неплательщикам ускориться с платежами, поскольку рост долгов может негативно повлиять на подготовку газового хозяйства Вологодчины к зимнему периоду.