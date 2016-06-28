Ставрополь, 28 июня, 2016, 12:56 — ИА Регнум.



S.A. Sverdlov Река Подкумок

В Ставропольском крае завершено строительство противопаводкового объекта для защиты от затопления противопаводковыми водами 73,2 га земли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Серьезное затопление в Предгорном районе произошло в 2002 году, после чего территории района регулярно стало затапливать паводковыми водами.

В результате решено было построить 13 берегозащитных дамб общей протяженностью свыше 7,1 километра от города Кисловодска до посёлка Белый Уголь. На строительство было затрачено около 840 миллионов рублей. В результате создание берегоукрепительного объекта было завершено в декабре 2015 года.

Берегоукрепительные сооружения защищают от затопления паводковыми водами 73,2 га земли, на которых расположены объекты канализационного коллектора, двух водопроводов, линий электропередачи и связи, участка железной дороги Кисловодск — Минеральные Воды, СПК «Ессентукский», детские краевой реабилитационный Центр «Орлёнок», производственные постройки тепличного комбината, а также жилые дома посёлка Головка.

По данным Минприроды региона, на каждый рубль вложений приходится три рубля предотвращённого ущерба.

В текущем году подобные берегоукрепительные работы начнутся на реке Куме в районе города Зеленокумска.

Напомним, в результате ливней в Ставропольском крае 17−18 июня 2016 года произошел подъем уровней воды на реках Подкумок и Кума. В зону подтопления на реке Подкумок попали три населенных пункта Георгиевского района и семь населенных пунктов Минераловодского городского округа. Также из-за сильных дождей произошло подтопление населенных пунктов Предгорного района.

Всего 543 частных подворья и 187 жилых домов. Прокуратура проводит проверку по подтоплениям на Ставрополье.