Екатеринбург, 28 июня, 2016, 12:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге несколько детей отравились в детском саду № 223. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

go26.ru Обед в детском саду

По данным областной прокуратуры, с 24 по 27 июня за медицинской помощью обратились семеро детей, которые посещали шесть разных групп. В Роспотребнадзоре уточнили, что один из них госпитализирован, остальные лечатся амбулаторно.

К настоящему времени количество заболевших детей возросло до девяти. В ходе проверки было установлено, что на объекте не соблюдаются требования к санитарному содержанию помещений, организации дезинфекции, обработке сырья, производству кулинарной продукции, а также по условиям хранения пищевых продуктов на пищеблоке. До 3 июля детский сад закрыт.