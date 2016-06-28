Москва, 28 июня, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Генеральный директор Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов, который был задержан 28 июня после допроса в полиции, подозревается в крупном мошенничестве. Об этом, как передает Forbes, говорится в заявлении официального представителя МВД Ирины Волк.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов провели обыски по местам работы и жительства подозреваемых, «в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 июня генеральный директор РАО Сергей Федотов был задержан после обысков на квартире и даче и допроса в полиции. Задержание провели сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД.

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