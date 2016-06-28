Таиз, Йемен, 28 июня, 2016, 12:52 — ИА Регнум. 25 человек погибло, еще восемь получили ранение 28 июня в результате авиаудара, нанесенного коалицией во главе с Саудовской Аравией по южной провинции Йемена Таиз, заявили источники в силах безопасности страны. Об этом сообщает Associated Press.

Ibrahem Qasim Воздушный удар коалиции по Йемену

По данным официальных лиц, выступавших на правах анонимности, 15 из погибших являлись бойцами шиитского сопротивления, тогда как 10 погибших были мирными жителями.

Напомним, коалиция государств Персидского залива вмешалась в конфликт в Йемене 25 марта 2015 года на стороне свергнутого президента страны Абд-Раббу Мансура Хади. 27 июня противоборствующие стороны йеменского конфликта выразили намерение приостановить начавшиеся в апреле мирные переговоры в Кувейте.