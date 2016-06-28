Москва, 28 июня, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что с начала текущего года турпоток из России за границу сократился почти на четверть, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Путешествуйте по горам Кавказа! (фрагмент). 1947

За рубежом отдохнули с начала 2016 года 1,5 млн российских граждан. По словам Тюриной, в прошлом году отдыхающих за границей российских граждан было намного больше.

Отмечается, что самым популярным направлением стал Таиланд, занявший место ранее лидировавшего Египта. На втором месте находится Германия, на третьем по популярности — ОАЭ.