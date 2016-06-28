Москва, 28 июня, 2016, 12:49 — ИА Регнум. С конца апреля рубль сумел укрепиться к доллару. Последние два месяца курс не выходит за пределы 63−67 рублей. По словам старшего аналитического обозревателя MFX Broker Роберта Новака, устойчивость рубля главным образом связана с устойчивостью нефти, которая, несмотря на шумиху вокруг Brexit в последнюю неделю, удерживается выше $47 и даже $48 за баррель Brent. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 28 июня.

Павел Андрющенко Деревянный рубль

«Тем не менее от негативных сюрпризов мы не застрахованы. Надо отдавать себе отчет, что даже без наличия объективных причин для падения нефть может значительно упасть просто потому, что рынок находится в стрессовом состоянии и потому может вести себя нерационально, поддаваясь влиянию слухов и негативных ожиданий. Если котировки нефти все-таки упадут ниже $47, доллар вырастет до 66 рублей и выше, в зависимости от глубины падения. А вот резкого укрепления рубля вряд ли стоит ожидать, так как готовность вкладываться в высокорисковые активы, к числу которых относятся и энергоносители, сейчас на рынке пониженная. А если нефть не будет расти, рубль вряд ли найдет поводы для укрепления», — подчеркнул Новак.

Ведущий аналитик ГК «ТелеТрейд» Александр Егоров также заявил, что сюрпризы, особенно на валютном рынке, который наиболее чувствителен к ситуации в мировой экономике, могут быть всегда. Но все же наиболее вероятно, полагает эксперт, что в ближайшей перспективе российская валюта продолжит торговаться в диапазонах по отношению к мировым валютам: «В частности, в паре доллар/рубль коридор составит 63−67 рублей. Укреплению будет противодействовать тревога на мировых площадках из-за Brexit, но положительные перспективы нефти будут оказывать поддержку рублю».

Вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер в свою очередь отметил, что российский рубль уязвим к вероятному продолжению коррекционной динамики цен на нефть, однако его ослабление едва ли будет носить серьёзный характер и выйдет за рамки типичных колебаний для последнего времени.

«История с выходом Великобритании из Евросоюза продолжит довлеть над настроениями на глобальных площадках до появления определенности по какому пути пойдёт «развод»: насколько болезненным он окажется для самой Великобритании и не окажется ли подобная перспектива заманчивой для других. В ближайшей перспективе цены на нефть могут уйти к 44 долларам за баррель, что поднимет курс доллара к 67−69 рублям. Благодаря приближению нефтяного рынка к сбалансированному состоянию (вероятные границы коридора 43−54 доллара) и стабилизации стоимости барреля нефти вблизи заложенных в бюджет 3160 руб. ход торгов на внутреннем валютном рынке принял спокойный характер. Дестабилизация может произойти в случае резкого изменения баланса спроса и предложения на рынке энергоносителей, например в случае «жёсткой посадки» экономики КНР. Однако на данный момент вероятность такого сценария невысока», — добавил аналитик. Напомним, что за последние два месяца официальный курс доллара не поднимался выше 67,05 руб. и не опускался ниже 63,72 руб. 28 июня рубль укрепился еще на 25 копеек к доллару. Курс, установленный ЦБ на 29 июня, составляет 64,81 руб.