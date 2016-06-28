Ногинск, Московская область, 28 июня, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Замглавы правительства РФ Дмитрий Козак не исключает возобновление турпоездок граждан РФ в Турцию. Соответствующее заявление он сделал 28 июня.

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«Все может быть», — сказал Козак журналистам, отвечая на вопрос о возможности возобновления турпоездок в Турцию, а также отмены ограничений на работу турецких строительных компаний в случае потепления российско-турецких отношений.

В Кремле не раз отмечали, что отношения между странами могут наладиться лишь после признания Анкарой своей вины, компенсации за сбитый бомбардировщик и наказания виновных.

Напомним, что 27 июня пресс-служба Кремля сообщила о письме, полученном Владимиром Путиным, в котором президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приносит извинения за гибель российского пилота бомбардировщика Су-24, преднамеренно сбитого турецкими ВВС в Сирии. Однако директор Центра востоковедных исследований, международных отношений и публичной дипломатии тюрколог Владимир Аватков внес интригу, заявив, что перевод послания на русский язык является неверным, и вместо «извините», Эрдоган написал «не взыщите».

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Сегодня, 28 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в тексте письма слово «извините» было переведено в точности.

«[Слово «извините» в письме] на сто процентов соответствует турецкому языку», — отметил Песков, добавив, что «в послании есть и слова, связанные с выражением сожаления, и есть слово «извините»: «Есть и то, и другое».

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