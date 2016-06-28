Вильнюс, 28 июня, 2016, 12:42 — ИА Регнум. В сегодняшнем геополитическом контексте Литва сталкивается с множеством внешних факторов риска. Так утверждает команда исследователей из Каунасского технологического университета, которая провела соответствующее исследование. Угрозы возникают не только из региона Евразии, «но все чаще и из Западной Европы», сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 июня, ссылаясь на данные исследования.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

По словам доктора Айнюса Лашаса, цель исследования — создать когнитивную карту угроз для общества Литвы, которая позволила бы лучше понять, как и какие психологические и социологические факторы влияют на динамику оценки различных угроз.

«Мы пытаемся понять, как общество Литвы оценивает и внешние, и внутренние угрозы. Интересно посмотреть, что влияет на понимание этих угроз. Какие политические, психологические или социальные факторы имеют для этого значение. Мониторинг СМИ показал, что в СМИ в 2015 году доминировали военные угрозы. Много писалось о России, угрозах терроризма, возможном ослаблении НАТО или даже его распаде, также о национальной безопасности. Между тем, по мнению общества, военные угрозы — маловероятный риск. Наибольшее беспокойство вызывают социальные и экономические угрозы. Это эмиграция, снижение рождаемости, преступность, безработица», — сказал Лашас в эфире радиостанции Žinių radijas.

Исследование основывается на репрезентативном общественном опросе, проведенном в первой половине марта 2016 года. Опрос охватывает восемь групп угроз.

Напомним, в Литве был возвращён воинский призыв в связи с «возможным нападением на Литву России». Кроме того, власти Литвы, включая президента Далю Грибаускайте, неоднократно заявляли, что Россия «уже напала на Литву», однако это нападение «пока» не военное, а «гибридное» — «информационное» и «кибернетическое».