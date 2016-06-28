Вильнюс, 28 июня, 2016, 12:41 — ИА Регнум. После Brexit в Литве появились опасения, что крупные коммерческие банки, у которых есть свои центры в Лондоне, намерены уволить тысячи работников. Это на самом деле проблема для Великобритании, так как сокращаются рабочие места, считает председатель налоговой комиссии Литовской конфедерации бизнеса Марюс Дубниковас, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 июня.

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«Факт в том, что создание рабочих мест на самом деле под молотком, на фоне риска. Для нынешних рабочих мест возник риск исчезновения. Все будет зависеть от того, как быстро и как эффективно Великобритания договорится с ЕС по поводу дальнейших отношений. (…) Эти рабочие места может выиграть даже та же Шотландия. На сегодняшний день говорят, что эти рабочие места могут перенестись в страны ЕС — Париж, Франкфурт или Амстердам», — сказал Дубниковас в эфире литовской деловой радиостанции Žinių radijas.