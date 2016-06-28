Грозный, 28 июня, 2016, 12:39 — ИА Регнум. В Чечне началась массовая уборка урожая. Старт уборочной кампании дал глава региона. Во время посещения Ачхой-Мартановского района Рамзан Кадыров сел за руль комбайна и намолотил первый центнер пшеницы из нового урожая, сообщили ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе главы и правительства республики.

instagram.comkadyrov_95 Рамзан Кадыров управляет комбайном

«Сев за штурвал комбайна, собрал с одного гектара отборную, экологически чистую пшеницу. Урожайность составила 62 центнера с гектара. Это лучший результат по республике», — написал Рамзан Кадыров в Instagram.

По словам главы региона, несмотря на коррективы, которые внесла погода, и значительный ущерб от ливневых дождей посевам, аграрии рассчитывают на хороший урожай. Особые надежды они возлагают на пшеницу сорта «Стан», которая оказалась наиболее устойчивой к сложным погодным условиям. Как отметил Кадыров, в будущем площади под этот сорт будут значительно увеличены для того, чтобы республика была обеспечена собственной мукой.

Напомним, весной нынешнего года и в июне в Чечне выпало большое количество осадков. В результате ливневых дождей пострадало свыше 23 тыс. гектаров посевов. По словам министра сельского хозяйства Мусы Дадаева, с побитых градом площадей удалось собрать три тонны с гектара, а на уцелевших — в среднем по 22 тонны с гектара.

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Всего летом 2016 года подлежит убрать зерновые с площади свыше 122 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом это больше на 70 тыс. гектаров. Всего же под сельхозкультуры, в том числе масленичные, технические, овощные, бахчевые, зерновые, в Чечне занято 222 тысячи гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году аграрии Чечни собрали на 45,5% зерна больше, чем в 2014 году. Общий валовой сбор зерна по итогам 2015 года составил 232 тысячи тонн при урожайности 22 центнера с гектара.