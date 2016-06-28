Лондон, 28 июня, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Группа специалистов из разных стран опровергла ранее выдвинутую гипотезу о том, что люди с высоким уровнем «плохого холестерина», то есть липопротеинов низкой плотности в крови, более подвержены смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет British Medical Journal.

a-scripts.ru Холестериновая бляшка в сосуде

Ученые проанализировали исследования предыдущих лет, содержащие данные о 68 тыс. человек старше 60 лет, и усомнились в том, что люди с высоким уровнем холестерина должны принимать статины, чтобы уменьшить содержание липопротеинов в крови для снижения риска гибели от заболеваний сердца и сосудов.

По мнению исследователей, в каждой из рассмотренных работ демонстрировалось либо отсутствие влияния «плохого холестерина» на смерть пациента от нарушения работы сердца и сосудов, либо проявлялась обратная зависимость.

То есть значительное содержание липопротеинов низкой плотности в крови наблюдалось у людей с долгой продолжительностью жизни. Это может говорить о том, что холестерин препятствует развитию таких неврологических заболеваний, как болезнь Паркинсона или синдром Альцгеймера.

Считается, что липопротеины низкой плотности являются переносчиками так называемого «плохого холестерина», повышающего риск развития атеросклероза. Наоборот, липопротеины высокой плотности заметно снижают риск развития заболеваний сердца и сосудов.