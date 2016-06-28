Хельсинки, 28 июня, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Предполагаемый выход Великобритании из ЕС будет иметь ограниченное воздействие на экономику Финляндии. Такое мнение высказал главный экономист OP Financial Group Рейо Хейсканен, сообщает издание HelsinkiTimes.

ИА REGNUM Brexit

По мнению финских экономистов, сам по себе Brexit не приведет к долгосрочному росту неопределенности. «С другой стороны, очевидно, что риски возросли», — отмечает Хейсканен. Как указывает эксперт, по оценке аналитической компании Oxford Economics, из-за выхода Великобритании из Евросоюза ВВП Финляндии может снизиться всего на несколько десятых процента к 2020 году.

Однако как отмечает издание, Danske Bank после объявления результатов референдума в Великобритании заявил о том, что выход страны из ЕС может опрокинуть экономику Финляндии в рецессию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года Центральный банк Финляндии улучшил свой прогноз по динамике ВВП страны. Рост финской экономики, в соответствии с новым прогнозом, в 2016 и 2017 годах составит 1,1%. Ранее рост ВВП прогнозировался на уровне 0,7% и 1,0% соответственно. «При этом динамика экспорта в целом будет оставаться вялой», — отмечают в банке Финляндии. Остается неясным, как долго внутренний спрос сможет поддерживать экономический рост. Финской экономике помогут структурные реформы и инновации, считают эксперты.

Отметим, что результаты прошедшего в Великобритании референдума привели в тонус евроскептиков Финляндии. Свои подписи под петицией с требованием проведения референдума о членстве страны в Евросоюзе оставили более 16 тыс. человек. Для того чтобы инициатива граждан была рассмотрена финским парламентом, ее должны подписать не менее 50 тысяч человек. Однако премьер-министр Финляндии Юха Сипиля уже заявил о том, что правительство страны не будет предлагать референдум о выходе страны из ЕС.