Ярославль, 28 июня, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Первый секретарь Ярославского обкома КПРФ Александр Воробьёв заявил, что ему предлагали денежные средства за смену избирательного округа на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Деньги, по словам Александра Воробьёва, ему предлагали соратники его однофамильца и возможного конкурента на выборах Андрея Воробьёва, который возглавляет региональный исполком партии «Родина» и планирует принять участие в выборах депутатов Госдумы.

фото сайта ярославского отделения КПРФ Александр Воробьёв

«Ко мне приходил глава избирательного штаба Андрей Воробьева, предполагаемого кандидата партии «Родина» по 194 одномандатному избирательному округу. И предлагал мне денежные средства за переход в 195 одномандатный избирательный округ. На такое предложение я ответил решительным отказом», — заявил лидер ярославских коммунистов на пресс-конференции, посвященной выдвижению кандидатов в депутаты Государственной.

Александр Воробьёв не сказал кто именно из штаба Андрея Воробьева предлагал ему сменить округ, но отметил, что это известный в городе человек.

«Еще весной в Ярославле появился предполагаемый кандидат в депутаты Госдумы по имени Андрей Воробьев. Сначала я полагал, что это случайное совпадение, но сейчас я так не думаю», — заявил Александр Воробьев.

Съезд партии «Родина», на котором произойдёт утверждение списка выдвигаемых партией кандидатов в депутаты Государственной Думы России пройдет 2 июля.