Лондон, 28 июня, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Министр финансов Великобритании Джордж Осборн заявил, что после принятия большинством британцев решения о выходе страны из состава Евросоюза (ЕС) правительство будет сокращать государственные расходы и повышать налоги, передаёт ВВС.

picserver.org Экономия

Такое решение правительства поможет Великобритании обеспечить финансовую стабильность в свете решения по Brexit. «Великобритания вошла в период длительной экономической перестройки: мы приспосабливаемся к жизни вне ЕС, и экономически это не будет легко, как это было внутри ЕС», — сказал Осборн. Осборн подчеркнул, что Великобритания должна показать миру, что она может жить не в составе ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, референдум по выходу Великобритании из ЕС состоялся 23 июня. На следующий день были объявлены результаты: подсчёт голосов показал, что 51,9% граждан высказались в пользу Brexit.

В Европарламенте заявили, что в ближайшее время будет активирована статья 50 Лиссабонского договора для оформления выхода Великобритании из ЕС.

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28 июня в Брюсселе начинается саммит лидеров стран — членов ЕС по вопросу Brexit.