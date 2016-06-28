Киев, 28 июня, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Украина в настоящий момент находится на «трудном и медленном пути к возобновлению экономических отношений с Германией». Об этом 27 июня во время совместного брифинга с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вымаливание кредитов

«Украина… проводит сложные реформы, в частности, в судебной системе, также необходимо побороть коррупцию. Людям надо показать, что после сложного переходного процесса будет улучшение. Мы понимаем, насколько сложной была ситуация, которая сложилась», — заявила Меркель.

По ее словам, сейчас актуальны вопросы экономического сотрудничества с Украиной.

«Также мы бы хотели провести экономическую конференцию в Киеве с участием немецких представителей. Наши отношения усиливаются. Сейчас Украина на трудном и медленном пути к возобновлению экономических отношений с Германией, в частности, в рамках Торгово-промышленной палаты. Чтобы немецкие инвесторы инвестировали в Украину, мы видим, что проводятся реформы — судебная реформа, реформа органов прокуратуры. Мы видим условия для конкретного сотрудничества, в том числе по предоставлению Украине соответствующих кредитов. Вы можете понять, что это значит получить кредит, чтобы потратить его на поддержку текущего курса», — сказала Меркель.

В свою очередь, украинский премьер Гройсман подтвердил, что Германия — лидер по объему инвестиций в Украину, и призвал представителей немецкого бизнеса активизировать инвестиционную деятельность. «Сообщение для немецкого бизнеса является следующим — мы очень заинтересованы в том, чтобы бизнес на Украине был успешным», — отметил он.

В итоге стороны договорились, что в октябре этого года в Киеве состоится Вторая совместная инвестиционная конференция и заработает Немецко-Украинская торгово-промышленная палата.