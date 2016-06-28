Красногорск, 28 июня, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Гарантией честной и чистой политической кампании в Подмосковье должна стать установка максимального числа камер видеонаблюдения и комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Однако на данный момент в области сложилась почти «критическая» ситуация вокруг работы региональной избирательной комиссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти и департамента политической науки Высшей школы экономики Леонид Поляков.

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«Ситуация в области сложилась критическая, претензии к главе избирательной комиссии Подмосковья были и раньше, но случай в Барвихе на, как казалось бы, заурядных муниципальных выборах прогремел на всю страну и продемонстрировал, что, действительно, набор трюков и «черных» технологий достаточно велик, и на это дело избирательная комиссия Московской области закрывала глаза. Сознательно или нет — другой вопрос. Одним словом, накопилась критическая масса нарушений, которые привели к тому, что были приняты кадровые решения», — пояснил политолог.

Напомним, по данным пресс-службы областного правительства, власти Подмосковья попросили у Центральной избирательной комиссии предоставить максимальное количество КОИБов на выборы в сентябре. На участках также будут установлены видеокамеры и создан специальный наблюдательный центр. «Чтобы никто не мог хоть сколько-нибудь сомневаться в прозрачности и чистоте выборов», — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По мнению Полякова, так как региональную группу Подмосковья от партии «Единая Россия» возглавил Воробьев, то проведение честных и открытых выборов — «дело чести губернатора».

«КОИБы гарантируют самое главное — защищают участки от вбросов бюллетеней, если будет система электронных урн, то это — 50% гарантий того, что выборы пройдут чисто. Если еще и камеры наблюдения удастся расставить, что тоже будет давать дополнительную гарантию чистоты, то это обеспечит любому человеку возможность стать общественным наблюдателем», — заключил собеседник агентства, подчеркнув, что инициативы властей свидетельствуют о том, что в Подмосковье взят курс на «максимально чистые выборы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в территориальном партийном списке «Единой России» от Московской области числятся 14 кандидатов. Помимо этого, 10 человек идут на выборы по спискам одномандатников. Возглавил группу губернатор Воробьев.