Ереван, 28 июня, 2016, 12:24 — ИА Регнум. «Минская группа явно должна потребовать разъяснений у Ильхама Алиева, поскольку после самой последней встречи президентов (Армении и Азербайджана — ИА REGNUM ) с президентом РФ Владимиром Путиным было объявлено — президенты согласны развивать эти механизмы (механизмы расследования инцидентов в Карабахе — ИА REGNUM ). Выходит, что эта информация противоречит итогам встречи», — в интервью армянской газете «168 жам» сказал бывший американский сопредседатель Минской группе ОБСЕ по Карабаху, бывший помощник госсекретаря США по вопросам Южного Кавказа, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, касаясь заявления азербайджанского президента Ильхама Алиева о том, что азербайджанская сторона не приняла предложение о внедрении механизмов расследования.

168.am Мэтью Брайза

«Если позиция азербайджанской стороны изменилась, то МГ следует провести переговоры, двигаясь вперед. При наличии таких неопределенных сведений, сложно сказать больше», — сказал он.

Ранее армянская сторона неоднократно сообщала, что на переговорах по карабахскому вопросу в Вене и Санкт-Петербурге была достигнута договорённость о внедрении механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения войск в Карабахе. Подобная формулировка содержится и в совместном заявлении представителей Минской группы ОБСЕ — главы МИД России Сергея Лаврова, госсекретаря США Джона Керри и госсекретаря по европейским делам Франции Арлема Дезира по итогам состоявшейся 16 мая в Вене встречи с президентами Армении и Азербайджана для продвижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

25 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на данном этапе нет необходимости применения механизмов расследования инцидентов. «Во-первых, этих механизмов не существует. Нам никто конкретно не говорит, что будут представлять из себя эти механизмы. В таком случае рассматривать сегодня этот вопрос было бы неправильно. Во-вторых, в чем заключается его смысл? Если под этим подразумевается «замораживание» конфликта и принятие каких-то дополнительных мер на линии соприкосновения, то Азербайджан, конечно, не пойдет на это. Это может быть при продолжении положительной динамики в переговорном процессе, чтобы мы увидели конкретные результаты, чтобы мы знали сроки освобождения наших территорий — в этом случае могут быть разработаны различные механизмы, лишь тогда может быть рассмотрен данный вопрос», — сказал Алиев.

По итогам состоявшейся 16 мая в Вене встречи с президентами Армении и Азербайджана глава МИД России Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри и госсекретарь по европейским делам Франции Арлем Дезир приняли совместное заявление, в котором говорилось, что президенты подтвердили свою приверженность прекращению огня и мирному урегулированию конфликта. «Для снижения риска дальнейшего насилия они (Серж Саргсян и Ильхам Алиев — ИА REGNUM ) договорились завершить в кратчайшие сроки внедрение механизмов ОБСЕ по проведению расследований (инцидентов на границе). Президенты также договорились о расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ», — говорилось в сообщении.