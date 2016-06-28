Москва, 28 июня, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Повышение обязательных нормативов для банков может привести не только к снижению ставок по депозитам, но и сокращению их объемов. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 28 июня управляющий партнер компании Kirikov Group Даниил Кириков, комментируя решение ЦБ о повышении на 0,75% нормативов обязательных резервов по обязательствам банков в рублях и в иностранной валюте.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Эта мера приведет к увеличению объема отвлекаемых банками средств и будет способствовать сокращению профицита ликвидности. Как следствие, можно ожидать незначительного снижения ставок и сокращения объема депозитов», — отметил эксперт.

Кроме того, новые требования ЦБ будут способствовать «удорожанию валютных пассивов для банков в пределах 0,2−0,3%». «Рост нагрузки в этих масштабах будет ощутимым, но не болезненным для большинства банков», — пояснил Кириков.

С 1 августа 2016 года в РФ повышаются на 0,75% нормативы обязательных резервов по обязательствам банков в рублях и в иностранной валюте, сообщает Банк России. По оценке ЦБ РФ, эта мера позволит частично абсорбировать приток ликвидности, связанный с финансированием дефицита федерального бюджета за счет средств Резервного фонда, а также будет способствовать «дестимулированию роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций». Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что для избежания рисков, связанных со структурным профицитом ликвидности, ЦБ может перейти к ситуации, когда он не будет давать деньги банковскому сектору, а, напротив, будет «изымать избыточную ликвидность, чтобы она не давила на инфляцию».