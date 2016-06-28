Москва, 28 июня, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Список кандидатов от ЛДПР на выборы в Госдуму возглавит лидер партии Владимир Жириновский, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня. Открывшийся в Москве съезд выдвинет кандидатов в Госдуму VII созыва по федеральному списку и одномандатным округам, а также утвердит предвыборную программу.

archive.government.ru Вечные и бессменные

Партия намерена выдвинуть порядка 330 кандидатов в Госдуму по федеральному списку. При этом его общефедеральная часть будет сформирована из десяти депутатов ЛДПР действующего созыва.

Так, в федеральную десятку войдут Владимир Жириновский, Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Леонид Слуцкий, Дмитрий Свищев, Алексей Диденко, Михаил Дегтярев, Александр Курдюмов, Сергей Каргинов.

Кроме того, предполагается утвердить 135−140 региональных групп федерального списка, в которых будут также действующие парламентарии и партийные активисты.