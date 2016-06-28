Астана, 28 июня, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Премьер-министр Казахстана Карим Масимов поручил акимам (губернаторам) регионов выработать за неделю предложения по решению проблемы с задолженностью по зарплатам на предприятиях. По его словам, этот вопрос, если его не решить, может стать острым.

Борис Кустодиев. Купец считающий деньги (фрагмент) 1918

«Вопрос выплаты зарплаты на местах — он из текущего может превратиться в острый. Когда я встречался с руководителями крупных горно-металлургических предприятий, они мне все дали обещание, что по поручению главы государства сокращения рабочего персонала не будет. Они обещали, что ни одного человека не уволят, что заработная плата будет выплачена. Но есть еще масса средних малых предприятий, и вся экономическая ситуация к этому подводит, что этот вопрос должен быть у нас на контроле», — подчеркнул глава Кабмина на заседании правительства.

В свою очередь министр труда и социальной защиты республики Тамара Дуйсенова сообщила, что с начала года предприятия страны задолжали своим работникам 2,8 млрд тенге (560 млн руб.). На текущий момент из них погашено 2,4 млрд тенге (480 млн руб.).

«Но, по сведениям региональных антикризисных штабов, общая задолженность по заработной плате на сегодня составляет 1,6 млрд тенге (320 млн руб.), из них текущая задолженность до трех месяцев — это 514 млн тенге (102,8 млн руб.), просроченная задолженность более трех месяцев — около 134 млн тенге (26,8 млн руб.), и задолженность на предприятиях-банкротах, это самая большая, 955 млн тенге (191 млн руб.)», — сообщила министр.

При этом она подчеркнула, что Генеральная прокуратура Казахстана совместно с Министерством финансов и местными исполнительными органами проводят работу по ликвидации задолженности.

Отметим, согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Казахстана, в первом квартале 2016 года в стране зарегистрировано 455 тысяч человек, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума.

При этом, среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 72 475 тенге (14 495 руб.), а реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 6%. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в мае 2016 года составила 133 991 тенге (26 798 руб.). При этом численность экономически активного населения составила чуть больше 8,5 млн человек. Количество же наемных работников превысило отметку в 6,2 млн человек.