Ярославль, 28 июня, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Ярославская антимонопольная служба признала ОАО «ТГК-2» нарушившей Федеральный закон «О защите конкуренции». Теплоснабжающая компания отказалась подключать новый дом к сетям по причине изменения номера строения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском УФАС.

Между ТГК-2 и застройщиком — ООО «ПСП «Экспресс» — был заключен договор о подключении строящихся в Дзержинском районе Ярославля жилых домов к тепловым сетям. В процессе корректировки проекта застройки квартала многоквартирный дом № 25 был «переименован» в многоквартирный дом № 23. Очевидно, что местоположение дома при этом не изменилось. Застройщик, уже оплативший подключение, предложил ТГК-2 заключить дополнительное соглашение — в связи с изменившейся нумерацией дома. Однако теплоснабжающая компания отказалась это делать, пояснив, что предметом договора является не покупка определенной нагрузки, а присоединение конкретного дома.

Ярославские УФАС отмечает, что нумерация дома не имела ни правового, ни технического значения для осуществления его присоединения к теплосетям, поскольку объект фактически подключался в рамках мощности, ранее оплаченной застройщиком.

«Присоединение представляет собой техническую предпосылку для оказания услуг по поставке и передаче тепловой энергии. Исполнитель несет обязательства по созданию возможности присоединения объекта с определенной нагрузкой в границе земельного участка. При этом в пределах этих границ сам заявитель имеет право на любые необходимые организационно-технические действия, которые сочтет целесообразным», — отметил руководитель Ярославского УФАС России Алексей Ширков.

По итогам проверки антимонопольное ведомство направила в адрес ТГК-2 предупреждение о прекращении незаконных действий. В установленный срок оно не было исполнено, тогда УФАС возбудило в отношении теплоснабжающей организации дело и признало ее нарушившей п.5 ч.1 ст.10 Федерального закона «О защите конкуренции». Это решение ТГК-2 попыталось оспорить в Арбитражном суде — но безуспешно.