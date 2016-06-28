Санкт-Петербург, 28 июня, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу обнародовало имя чиновника Росавтодора, который стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Им оказался 39-летний Тимофей Мещеряков, заместитель начальника управления земельно-имущественных отношений Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

wallspaper.ru Фемида

Для проведения следственных действий чиновника доставят из Москвы в Петербург, отмечают СМИ.

Как сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере). Согласно нормам УК, за это преступление может грозить до 12 лет лишения свободы и штраф до 90-кратной суммы взятки.

Ранее сообщалось о двух десятках обысков в Петербурге, Ленинградской области и Москве по данному делу.

По версии следствия, Мещеряков, являясь ранее начальником отдела имущественных отношений ФКУ «Севзапуправтодор», с августа 2014 года по май 2016 года получил от трех коммерческих структур взятку в размере 730 тыс. рублей. Как отмечается, деньги были получены «за общее покровительство при заключении, реализации и приемке выполненных работ по контрактам, заключенным с данными коммерческими структурами в указанный период времени».

Причем, незаконное вознаграждение перечислялось Мещерякову в безналичной форме на магнитные топливные карты.

Следственные действия по этому делу продолжаются. Их проводят сотрудники СКР, ФСБ и МВД. Мещеряков задержан, решается вопрос о его аресте и предъявлении ему обвинения.

По данным «Фонтанки», чиновника доставят на допрос из Москвы в Петербург, где он, скорее всего, будет помещен под стражу. При этом издание отмечает, что в деле может появиться еще один фигурант из числа чиновников Росавтодора.

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Севзапуправтодор») осуществляет оперативное управление автомобильными дорогами федерального значения и искусственными сооружениями на них на Северо-Западе России

Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, находящихся в ведении ФКУ «Севзапуправтодор» — 2 446,861 тыс. км. Также к объекту управления относятся 348 единиц мостов и путепроводов, пешеходные переходы в разных уровнях, сообщается на сайте управления.