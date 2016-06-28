Киев, 28 июня, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Глава Украины Петр Порошенко уверен, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо президенту России Владимиру Путину, чтобы выразить свои соболезнования, а не извиниться за сбитый Су-24, сообщает 28 июня УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Насколько я прочитал это сообщение, то речь шла о соболезновании семье погибшего, и я считаю, что это абсолютно понятная позиция президента Турции», — заявил Порошенко журналистам по итогам встречи с лидерами ЕС в Брюсселе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июня президент России Владимир Путин получил письмо от турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором глава Турции приносит извинения за гибель российского пилота фронтового бомбардировщика Су-24, сбитого турецкими ВВС в Сирии.

Кроме того, Эрдоган выразил свою заинтересованность в урегулировании ситуации, связанной со сбитым Су-24, и сообщил о следствии против гражданина Турции, имя которого «ассоциируется со смертью российского пилота».