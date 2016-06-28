Киев, 28 июня, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Верховной рады Андрей Парубий поздравили граждан Украины с Днем Конституции, который отмечают сегодня, 28 июня, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гордость за будущее

«Поздравляю с Днем Конституции!» — написал Порошенко на своей странице в Facebook, также опубликовал видеоролик, в котором перечисляются некоторые статьи Основного Закона Украины.

В свою очередь, премьер Гройсман пожелал гражданам Украины вдохновения «строить и защищать нашу Украину как суверенное, независимое, демократическое, социальное и правовое государство».

«Поздравляю всех украинцев с Днем Конституции, праздником, который связан с основами нашей государственности. Прошло 20 лет с того дня, когда молодое независимое украинское государство получило свою Конституцию. В этой гордости за Украину и веру в ее будущее, которая переполняла сердца украинцев в тот исторический момент, мы и сейчас должны черпать вдохновение. Вдохновение строить и защищать нашу Украину как суверенное, независимое, демократическое, социальное и правовое государство», — отмечает глава правительства.

Кроме того, спикер Парубий назвал Конституцию «символом воплощения исконных традиций государственного строительства и свободолюбия нашего народа».

«Верю, что наша совместная работа для Украины укрепит наше государство и принесет украинскому народу победу и мир!» — говорится в поздравлении спикера украинского парламента.

Напомним, сегодня, 28 июня, на Украине отмечают День Конституции. В этом году действующему Основному Закону украинского государства исполняется 20 лет.