Москва, 28 июня, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Почти три тысячи пешеходных «зебр» появятся в Москве до конца 2016 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Разметку для пешеходных переходов покрасят желтой светоотражающей краской, в состав которой входят микроскопические стеклянные шарики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва. Пешеходный переход

«В качестве основного материала для разметки сейчас используется термопластик. Его хватает на весь сезон. После нанесения на асфальт разметку дополнительно посыпают микроскопическими стеклянными шариками. Это светоотражающие элементы, которые делают зебру заметнее для водителей в ночное время», — заявили в ГБУ «Автомобильные дороги».

В первую очередь обновленная разметка появится на переходах в пределах Третьего транспортного кольца, а также на вылетных магистралях города и в местах расположения школ и детских садов.

Напомним, выделять переходы желто-белым цветом в Москве начали осенью 2014 года. Разметку дорог проводят ночью, когда движение менее интенсивное. При этом проезжая часть должна быть сухой, так как работы прекращаются даже при небольшом дожде.