Чебоксары, 28 июня, 2016, 11:59 — ИА Регнум. В Козловском районе Чувашии незаконно передали в аренду водохранилища на реке Кинерка. Решение муниципальной власти опротестовала прокуратура, направив в суд исковое заявление, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Факт передачи в аренду земельного участка, на котором расположено водохранилище на реке Кинерка, выявлен при проверке обращения местного жителя. Прокуратурой установлено, что земельный участок с водохранилищем был передан физическому лицу в январе 2015 года администрацией Козловского района для ведения рыбного хозяйства. Согласно Водному кодексу РФ, все реки и озера находятся в федеральной собственности, поэтому у органов местного самоуправления нет полномочий по распоряжению ими.

Прокурорская проверка показала, что арендатор в отсутствие согласования с управлением Росрыболовства выпустил мальков в водоём. «Кроме того, не имея права ограничивать любительскую и спортивную рыбалку, он предъявлял гражданам необоснованные требования выпустить обратно выловленную рыбу», — говорится в релизе.

Прокуратурой принесен протест на постановление районной администрации о передаче в аренду земельного участка с расположенным на нем водохранилищем. В суд направлено исковое заявление о признании договора аренды недействительным. Кроме того, по материалам прокурорской проверки органами Рыбнадзора в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.33 КоАП РФ (нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции животных).