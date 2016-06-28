Махачкала, 28 июня, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев назначен советником главы Дагестана, сообщили ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе главы и правительства республики. Накануне соответствующее распоряжение подписал глава республики Рамазан Абдулатипов.

kremlin.ru Бувайсар Сайтиев с Дмитрием Медведевым

Сайтиев родился в дагестанском Хасавюрте и свою спортивную карьеру начал там же. В последний раз олимпийским чемпионом стал в 2008 году в Лондоне и завершил карьеру. В настоящие время он возглавляет Федерацию спортивной борьбы Чечни, является также советником главы Чеченской Республики. В Дагестане же он входит в список доверенных лиц главы Дагестана и в исполком Общественного совета чеченцев Дагестана. Сайтиев также баллотируется в Госдуму от партии «Единая Россия», он входит в региональную группу от Дагестана под восьмым номером.

По данным региональных СМИ, Бувайсар Сайтиев является наиболее влиятельной фигурой среди дагестанских чеченцев. На посту советника главы республики он, скорее всего, будет заниматься проблемой восстановления Ауховского района.

Ауховский район Дагестана с преимущественным проживанием чеченцев-аккинцев был образован в октябре 1943 года путем разукрупнения Хасавюртовского района. В 1944 году после депортации чеченцев в Среднюю Азию в район были переселены лакцы из Лакского и Кулинского районов. Район был переименован в Новолакский. Два села — Акташ-Аух и Юрт-Аух (ныне Калининаул и Ленинаул) были переданы в состав соседнего Казбековского района и заселены аварцами из соседнего села Алмак.

В 1991 года 3-й съезд народных депутатов Дагестанской ССР принял решение о восстановлении Ауховского района и переселении лакского населения Новолакского района на новое место с образованием соответствующего административного района. Для этого были выделены 8,5 гектаров земли севернее Махачкалы. Переселение все еще не закончилось. Лакцы требуют от властей больше квот для переселения, а чеченцы настаивают на форсировании процесса восстановления.