Донецк, 28 июня, 2016, 11:57 — ИА Регнум. С начала 2016 года в ДНР военный трибунал республики рассмотрел более 40 уголовных дел в отношении военнослужащих. Об этом на пресс-конференции 27 июня заявила и.о. председателя Военного трибунала ДНР Людмила Стратейчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из т/ф «Рождённая Революцией. Комиссар милиции рассказывает». Реж. Григорий Кохан. 1974-1977. СССР Приговор — расстрел

«С начала 2016 года рассмотрено по существу 41 уголовное дело. Из них по девяти делам вынесены постановления о направлении по подсудности в суды общей юрисдикции. По 12 делам вынесены постановления об освобождении от уголовной ответственности. По остальным вынесены обвинительные приговоры», — рассказала Стратейчук.

При этом она уточнила, что решения о помиловании были приняты в связи с раскаянием обвиняемых и их примирением с потерпевшими.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале нынешнего года Стратейчук заявляла, что в ДНР был вынесен первый смертный приговор, однако в исполнение он не приведен.

«Есть дела, которые находятся на рассмотрении, и они также предусматривают такую меру наказания. Это дела об убийствах и шпионаже», — уточнила и.о. председателя Военного трибунала ДНР.

За особо тяжкие преступления в законами ДНР предусмотрена исключительная мера наказания в виде смертной казни по статье 58 Уголовного Кодекса ДНР. Казнь не применяется к несовершеннолетним лицам, лицам, достигшим 65 лет на момент вынесения приговора, а также женщинам.