Трибунал ДНР рассмотрел по существу с начала года 41 дело
Донецк, 28 июня, 2016, 11:57 — ИА Регнум. С начала 2016 года в ДНР военный трибунал республики рассмотрел более 40 уголовных дел в отношении военнослужащих. Об этом на пресс-конференции 27 июня заявила и.о. председателя Военного трибунала ДНР Людмила Стратейчук, передает корреспондент ИА REGNUM.
«С начала 2016 года рассмотрено по существу 41 уголовное дело. Из них по девяти делам вынесены постановления о направлении по подсудности в суды общей юрисдикции. По 12 делам вынесены постановления об освобождении от уголовной ответственности. По остальным вынесены обвинительные приговоры», — рассказала Стратейчук.
При этом она уточнила, что решения о помиловании были приняты в связи с раскаянием обвиняемых и их примирением с потерпевшими.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале нынешнего года Стратейчук заявляла, что в ДНР был вынесен первый смертный приговор, однако в исполнение он не приведен.
«Есть дела, которые находятся на рассмотрении, и они также предусматривают такую меру наказания. Это дела об убийствах и шпионаже», — уточнила и.о. председателя Военного трибунала ДНР.
За особо тяжкие преступления в законами ДНР предусмотрена исключительная мера наказания в виде смертной казни по статье 58 Уголовного Кодекса ДНР. Казнь не применяется к несовершеннолетним лицам, лицам, достигшим 65 лет на момент вынесения приговора, а также женщинам.