Майкоп, 28 июня, 2016, 11:57 — ИА Регнум. В Адыгее территориальный Фонд обязательного медицинского страхования получил новое административное трехэтажное здание. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 28 июня, оно было возведено возле Майкопской городской клинической больницы. Его площадь превышает 1,5 тыс. кв. метров. Здесь созданы все необходимые условия для работы с клиентами, в том числе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, оборудованы кабинеты, актовый зал на 200 мест, где планируется проведение ведомственных совещаний, конференций, форумов.

adygheya.ru Новое здание ТФОМС Адыгеи

Накануне в Майкопе новое современное здание торжественно открыли глава Адыгеи Аслан Тхакушинов, председатель Госсовета-Хасэ республики Владимир Нарожный и председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко.

«Сегодня приятное событие — мы открываем очередной новый объект социальной направленности, где созданы комфортные условия для приема жителей региона. Эффективность социальной политики является одним из ключевых направлений нашей деятельности. При этом особое значение мы уделяем медицинскому обслуживанию, которое должно быть качественным, своевременным и доступным для всех категорий граждан», — сказал Аслан Тхакушинов.

Также на церемонию открытия прибыли и почетные гости — члены Совета директоров территориальных фондов обязательного медицинского страхования Южного и Крымского федеральных округов.

adygheya.ru Церемония открытия

После перерезания красной ленты Аслан Тхакушинов и Наталья Стадченко осмотрели новое здание ТФОМС Адыгеи, строительство которого было инициировано руководителем Адыгеи. Ранее ведомство располагалось в здании бывшего детского сада, теперь оно будет возвращено в систему дошкольного образования республики и использовано по своему прямому назначению.

Добавим, что возведение нового здания ТФОМС Адыгеи началось в 2014 году. Глава республики принял участие в церемонии закладки фундамента и контролировал все этапы строительства. Строительство финансировалось за счет средств Фонда обязательного медстрахования, всего на реализацию проекта было направлено 80 млн 379 тыс. рублей.

Всего за последние девять лет в Адыгее было построено 344 объекта, из них 90% — социальной направленности.