Брюссель, 28 июня, 2016, 11:54 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) в ближайшее время должен активировать статью 50 Лиссабонского договора для оформления выхода Великобритании из ЕС. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в проекте резолюции Европарламента.

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«(Европарламент) принимает к сведению желание граждан Великобритании выйти из ЕС, — говорится в документе. — Волеизъявление народа должно целиком и полностью соблюдаться, начиная с немедленной активации статьи 50 договора о ЕС».

Ожидается, что документ, который поддерживают все фракции Европарламента, будет принят в Брюсселе 28 июня.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 23 июня в Великобритании состоялся референдум, который показал, что большая часть граждан страны выступают за выход Лондона из состава ЕС. Brexit поддержали 51,9% британцев, 48,1% высказались против.

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