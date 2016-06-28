Рига, 28 июня, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июня, из Греции в Латвию перемещено 18 сирийских беженцев, включая 6 несовершеннолетних детей, нуждающихся в международной защите, сообщает LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Самая многочисленная семья состоит из восьми человек трех поколений. Во второй семье — семь, в третьей — три человека. Среди них представители таких профессий, как фермер, автомеханик, инженер, учитель, социальный работник, дизайнер. Они владеют арабским, английским и немецким языками.

Таким образом, в рамках программы ЕС по перемещению беженцев Латвия приняла уже 47 человек.

Напомним, Латвия в рамках программы перемещения беженцев за два года обязалась принять 531 человека: большинство из стран Евросоюза — Греции и Италии, и еще 50 человек из третьих стран.

Читайте также:

Еврокомиссия приготовила для Латвии более 4600 беженцев в год

Евродепутат: Латвия примет столько беженцев, сколько заставит ЕС