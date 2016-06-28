Иркутск, 28 июня, 2016, 11:49 — ИА Регнум. В Иркутской области зафиксировано 18 случаев заболевания трихинеллезом. Люди попали в больницу с острым паразитарным заболеванием после употребления в пищу мяса медведя, сообщает 28 июня региональное управление Роспотребнадзора.

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Специалисты ведомства получили экстренное извещение о вспышке трихинеллеза в городе Усолье-Сибирское 24 июня и приступили к эпидемиологическому расследованию. Как выяснилось, фактором заражения людей стало медвежье мясо. Все заболевшие находятся в больнице в состоянии легкой и средней степени тяжести. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

В Роспотребнадзоре напомнают гражданам об опасности употребления в пищу сырого, недоваренного или не прожаренного мяса, а также мяса диких животных, не прошедшего специального исследования.

Возбудителем трихинеллёза является круглый червь, попадающий в организм человека вместе с зараженным мясом. Заболевание сопровождается лихорадкой, аллергическими явлениями, мышечными болями. Лечение больных трихинеллезом проводят в условиях стационара во избежание развития болезни.