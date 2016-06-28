Вашингтон, 28 июня, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Гражданке США Тери Голдштейн, которая проживает в Калифорнии, удалось отсудить у компании Microsoft 10 000 долларов за «принудительную» установку операционной системы Windows 10 на ее компьютер. Об этом сообщает издание The Inquirer.

Don Hankins Компьютерная компенсация

По словам женщины, после установки обновлений компьютер начал «глючить» и время от времени вовсе переставал работать.

При этом Голдштейн добавила, что никто из компании Microsoft не спрашивал ее, нужно ли ей данное обновление на компьютере или нет.

В итоге суд присудил Голдштейн 10 000 долларов в качестве компенсации за потерянную часть зарплаты, которую женщина не смогла заработать из-за сбоев компьютера.