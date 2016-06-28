Ростов-на-Дону, 28 июня, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев возглавит список «Единой России» региональной группы №25 на выборах депутатов Госдумы РФ седьмого созыва. Списки кандидатов утверждены накануне на партийном съезде, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

kremlin.ru Василий Голубев на приёме у Владимира Путина

Примечательно, что в региональную группу №25 помимо донского региона вошли Республика Калмыкия, Ставропольский край и Астраханская область. Всего в список внесено 20 фамилий. Представителей Дона в нём значится восемь. Среди них помимо Голубева — Александр Шолохов, проходящий также по Белокалитвинскому одномандатному избирательному округу №153, действующий депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий, Александр Каминский, представитель ОНФ Антон Гетта, Алексей Кобилев, Екатерина Стенякина, Евгений Каушанский.

Также по Ростовскому одномандатному округу №149 планируется выдвинуть Ларису Тутову. По Таганрогскому одномандатному округу №151 будет баллотироваться Юрий Кобзев. Южный одномандатный округ №152 представит заместитель губернатора Ростовской области Михаил Чернышев, Шахтинский одномандатный округ №154 — депутат донского парламента Максим Щаблыкин, Волгодонской одномандатный округ №155 — спикер Законодательного собрания региона Виктор Дерябкин.

Напомним, что выборы депутатов Госдумы РФ седьмого созыва будут проведены 18 сентября. В Ростовской области также состоятся дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания региона.

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Отметим, что на выборах в Госдуму в 2011 году явка избирателей в Ростовской области составила 59,37%. За партию власти проголосовали 50,22% человек, отдали предпочтение КПРФ 20,85% проголосовавших, «Справедливую Россию» поддержали 13,26% избирателей, ЛДПР — 10,15%. «Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты России» не преодолели порог в 7%.