Таллин, 28 июня, 2016, 11:36 — ИА Регнум. В 2014 году состояние около 60% поверхностных вод Эстонии оценивалось как хорошее, в том числе как хорошее экологическое состояние. Об этом ИА REGNUM сегодня, 28 июня, сообщили в Департаменте статистики Эстонии со ссылкой на отчет Европейского агентства по окружающей среде.

brightwallpapers.com.ua Земля

Подчеркивается, что экологическое состояние поверхностных вод Эстонии является одним из лучших в Европе, преимущественно благодаря небольшой плотности населения (на одном квадратном километре территории проживает в среднем 30 человек) и умеренно интенсивной сельскохозяйственной политике.

За последние годы наблюдается заметное снижение поголовья крупного рогатого скота и свиней, а также сокращение посевных площадей под рапс и картофель. Это также положительно сказывается на экологическом состоянии поверхностных вод.

В 2014 году во внутренних водоемах Эстонии было выловлено 2847 тонн рыбы, из них 96% в Чудском озере и озере Выртсъярв. Важнейшие виды рыбы — это окунь, судак и лещ.