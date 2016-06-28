Волгоград, 28 июня, 2016, 11:32 — ИА Регнум. В Волгоградской области малолетние дети вынуждены терпеть унижение от собственной матери. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 28 июня, трое ребят живут в антисанитарных условиях, а молодая мать совсем не занимается их воспитанием.

А.Г. Венецианов. Вот те и обед

В поле зрения сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних многодетная семья 25-летней жительницы Светлоярского района попала еще в августе прошлого года. На то, что женщина — мать троих детей — злоупотребляет спиртными напитками, жаловались соседи. Как выяснилось, неработающая женщина действительно регулярно устраивала пьянки у себя дома в компании ведущих аморальный образ жизни собутыльников. На детей она не обращала никакого внимания: выражалась нецензурной бранью в их присутствии, обзывала их и унижала.

В доме царила антисанитария и грязь. Все трое детей — 6, 5 и двух лет — спят на одном сломанном диване без постельного белья. Мать не обеспечивала их не то, что игрушками, но и даже необходимыми продуктами питания, одеждой. О прогулках и играх с детьми горе-мамаша и не думала.

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Под Волгоградом мать регулярно била дочь за плохие оценки

Административные протоколы в отношении родительницы составлялись дважды. Однако многодетная мать не исправилась. В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Кроме того, полицейские готовят материалы в органы опеки и попечительства на лишение горе-матери родительских прав.

Добавим, что неделю назад в Волгограде была задержана женщина, бросившая в опасности свою новорожденную дочь. Ею оказалась 36-летняя жительница Котовского района области. Она оставила девочку недалеко от дома на улице Жолудева в Волгограде, в котором снимала квартиру. Сама же нерадивая мамаша пояснила, что воспитывать будущего ребенка она не хотела и, родив девочку, решила избавиться от нее. Как выяснилось, это был третий ее ребенок. Своего первенца 36-летняя женщина родила восемь лет назад, оставив его с бабушкой и дедушкой в Котовском районе, мать-кукушка уехала в областной центр. Два года назад она родила ещё одного ребенка и спустя несколько дней отнесла его в роддом Краснооктябрьского района, даже не написав отказ от него.