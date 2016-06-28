Тбилиси, 28 июня, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Министр обороны Грузии Тинатин Хидашели опровергает заявления о том, что ее приказ об отмене призыва на срочную военную службу был сюрпризом и неожиданностью для всех, и подчеркивает, что в свое время этот вопрос обсуждался правительством и был утвержден актом президента.

Цитата из к/ф «Не горюй!». Реж. Георгий Данелия. 1969. СССР Так будет служба по призыву?!

Возможности отмены своего приказа на данном этапе министр обороны не видит, хотя не исключает, что акт президента может отменить только сам президент.

«Может быть принят акт, который отменит другое решение, утвержденное актом президента. Возможность отмены указа президента имеет только сам президент», — пояснила министр.

Она подчеркнула, что правительство в свое время взяло на себя обязательство перед обществом и партнерами, и она это обязательство выполнила.

«Это обязательство, которое взяло правительство. Излишние эмоции понятны, но главное, что обязательство, которое было взято перед обществом и партнерами, выполнено», — заявила Хидашели.