Красногорск, 28 июня, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Поправки в федеральный закон, предложенные властями Московской области, позволяющие без решения суда изымать у девелоперов проблемные долгострои, в Мособлдуме назвали своевременными. По мнению депутата областного парламента Владимира Дупака, в области насчитывается «приличное» количество обманутых дольщиков, а изменения закона могли бы убрать существующий «хвост», оставленный недобросовестным девелоперами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ul.ru Долгострой

«Я поддерживаю этот подход, так как на сегодняшний день все проблемы, которые связаны с обманутыми дольщиками и вкладчиками, оказавшимися у разбитого корыта, заключаются в том, что люди, попав в такую ситуацию, постоянно апеллируют к власти, что власть должна их защитить. Человек решил сыграть в рулетку, наверняка зная, что может попасть, но все-таки инстинкт что-то получить сработал. В итоге область получила приличное количество обманутых дольщиков, обманутых вкладчиков, и вся конструктивная работа упирается в то, что застройщики создали этот прецедент», — пояснил парламентарий.

Как отмечает Дупак, девелоперы зачастую не готовы решать проблемы, связанные с образовавшимся долгостроем, «уползая, как борцы с ковра».

«Эта история длится много лет и решается больше десяти лет, и власть шла на некие решения все время, чтобы дать еще кусочек земли для строительства и последующей передачи. В итоге они опять строили, опять не рассчитывались, и хвост оставался. Тем временем застройщики летают на вертолетах, ездят не на полуторках, а люди страдают, власть страдает, а эти ребята вот так живут и тянут резину. Думаю, что вопрос непростой, но обстоятельства того требуют», — заявил Дупак.

Депутат также отметил, что изъятие объектов должен компенсировать новый застройщик, которому предстоит достраивать проблемное жилье.

«Судебные тяжбы очень длительное время занимают, но механизм, как мне кажется, должен быть такой: любой объект имеет цену материальную, которая определена. Несостоявшемуся застройщику нужно будет вернуть деньги, которые он потратил, а возвращать должен тот, кто будет доводить строительство до конца», — заключил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Московской области в 18 муниципальных образованиях числятся 34 долгостроя и 6256 обманутых дольщиков. Застройщики 18 проблемных объектов стали банкротами, а в отношении руководителей шести компаний заведены уголовные дела. Предложения правительства области по изменению законодательства были направлены министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаилу Меню.